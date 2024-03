Zero-Escape-Schöpfer Kotaro Uchikoshi teilt einen kryptischen Tweet und Fans rätseln

Kotaro Uchikoshi, der Schöpfer von Zero Escape und AI: The Somnium Files, hat einen kryptischen Tweet veröffentlicht, der offenbar auf AI: The Somnium Files anspielt – konkret auf den zweiten Teil „nirvanA Initiative“.

Die dem Video beigefügte Bildunterschrift ist ein Textblock namens „Mojibake“, der sich offenbar auf die Ereignisse von „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ bezieht. Darüber hinaus zeigt das in dem Beitrag gezeigte Video verzerrte TV-Farbbalken in einem rhythmischen Muster, mit dem NHKE-Logo oben rechts auf dem Bildschirm. Uchikoshi hat bereits am 26. Februar 2024 ein ähnliches Video geteilt.

Mojibake-Text erscheint an verschiedenen kritischen Stellen im Spiel AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, insbesondere wenn man als Co-Protagonist Kuruto Ryuki spielt. Nach der Dekodierung des Mojikabe, ergibt Uchikoshis Beitrag einen lesbaren japanischen Text. Dieser bezieht sich auf die Simulationstheorie, zentrales Thema des Spiels ist.

Ob die Ankündigung eines weiteren Ablegers bevorsteht? Fans spekulieren jedenfalls fleißig. Übrigens: Erst Anfang des Jahres deutete Uchikoshi mit Limit x Despair eine Zusammenarbeit mit Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka an.

via Siliconera, Bildmaterial: AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative, Spike Chunsoft