Yolk Heroes: A Long Tamago lässt in Game-Boy-Optik das Tamagotchi auf RPGs treffen

Das Digitale-Pet-RPG-Abenteuer Yolk Heroes: A Long Tamago wird am 30. April via Steam und itch.io für PCs, sowie Android erscheinen, gaben Publisher Astrolabe Games und Entwickler 14 Hours Productions bekannt. Es werden die Sprachoptionen Englisch, Japanisch und Chinesisch unterstützt.

In Yolk Heroes braucht die Feenkönigin eure Hilfe. Ihr schlüpft also in die Rolle ihres Schutzgeistes, um kleine Helden aus Eiern zu schlüpfen und gegen den dunklen Lord in den Kampf zu ziehen.

Teils „Digital Pet“-Spiel, teils RPG verbindet Yolk Heroes ganz unterschiedliche Elemente auf charmante Weise. Ihr hütet und pflegt etwa eingangs das Ei in bester Tamagotchi-Manier, zieht dann euren Elf auf und macht in letztlich zum Helden im Kampf gegen das Böse.

Abgerundet wird der Genre-Mix von einem nostalgischen Game-Boy-Pixellook, der sich sehen lassen kann. Falls ihr schon mal reinschnuppern möchtet, bietet sich eine spielbare Demo bei Steam dafür geradezu an.

Yolk Heroes: A Long Tamago im „Color“-Trailer

Bildmaterial: Yolk Heroes: A Long Tamago, 14 Hours Productions, Astrolabe Games