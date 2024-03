Visions of Mana wird von einem Studio des chinesischen Riesen NetEase entwickelt

Visions of Mana wird nicht etwa intern bei Square Enix entwickelt. Das ist nicht unüblich, Square Enix lagert gern und oft aus. Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz wurde von Tose entwickelt, Star Ocean The Second Story R von Gemdrops. Octopath Traveler II stammt von Acquire und The DioField Chronicle von Lancarse. Anders als Nintendo macht Square Enix auch vor der Veröffentlichung kein Geheimnis daraus.

Visions of Mana wird von Ouka Studios entwickelt, und das ist schon einigermaßen interessant. Es handelt sich dabei nämlich um eine Tochterfirma des chinesischen Riesen NetEase. Der versucht schon seit Jahren immer mehr in Japan Fuß zu fassen und japanische Veteranen für sich zu begeistern.

So leitet der ehemalige Dragon-Quest-Producer Ryutaro Ichimura mit PinCool ein neues NetEase-Studio in Tokyo. BlazBlue-Produzent Toshimichi Mori hatte schon davor das Studio Flare gegründet, das ebenfalls in Tokyo unter NetEase-Flagge segelt. Damit lange nicht genug: Hiroyuki Kobayashi hat in Osaka ein neues Studio gegründet. Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi bezieht sein Gehalt ebenfalls von NetEase und durfte sein Studio sogar nach sich selbst benennen.

Nach dieser Auflistung muss man sagen, dass Ouka Studios eher zu den bisher unpopuläreren NetEase-Studios gehörte. Es wurde im Juni 2020 in Shibuya, Tokyo mit der Prämisse gegründet, Spiele für Fans japanischer Games zu entwickeln. Visions of Mana scheint ein ganz guter Anfang zu sein. Insgesamt drei Spiele sollen bei Ouka Studios in Entwicklung sein, die offizielle Website bietet allerhand schöne Artworks.

An der Spitze des Teams zu Visions of Mana stehen erfahrene Mana-Entwickler. Producer ist Masaru Oyamada. Das Charakter-Design stammt von HACCAN. Für Visions of Mana kehrt außerdem Airi Yoshioka zurück, ebenso wie die Komponisten der Serie, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki. Koichi Ishii beaufsichtigt. Director Ryosuke Yoshida ist allerdings ein Mana-Neuling. Er war vor seiner Anstellung bei Ouka Studios „Combat Designer“ bei Capcom, arbeitete unter anderem an Devil May Cry 5 und Monster Hunter Generations.

Visions of Mana erscheint im Sommer 2024 für PCs, PS5, PS4 und Xbox Series!

via RPGsite, Automaton, Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix