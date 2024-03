The Legend of Legacy HD Remastered ist jetzt für PlayStation, Switch und PCs erhältlich

Als NIS America intern den Veröffentlichungstermin zu The Legend of Legacy HD Remastered festlegte, hatte man sicherlich nicht beabsichtigt, das Remaster am selben Tag wie Rise of the Ronin, Princess Peach: Showtime und Dragon’s Dogma II zu veröffentlichen.

Seht euch unten den Launchtrailer zum Spiel an, zu dem eine Limited Edition exklusiv im NISA Europe Store erhältlich ist. Eine Deluxe Edition als Standardversion ist bei Amazon* bestellbar.

Das Original wurde vorab bekannt als das RPG eines kleinen Dreamteams: Illustrator Tomomi Kobayashi, der bekannte Komponist Masashi Hamauzu, Autor Masato Kato, Spieldesigner Kyoji Koizumi und Masataka Matsuura waren beteiligt.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: The Legend of Legacy HD Remastered, NIS America, FuRyu, Cattle Call