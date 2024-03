Square Enix ehrt Parasite Eve zum heutigen Geburtstag

Am 29. März 1998 ist Parasite Eve zunächst in Japan erschienen. Eine Zeit, in der man längst nicht sicher sein konnte, dass japanische Games ihren Weg in den Westen fanden. Und wenn, dann hat es monatelang gedauert. Im September 1998 erschien das Action-RPG dann in Nordamerika.

Parasite Eve erhielt seinerzeit nur durchschnittliche Wertungen, aber fand viele Fans. In Europa war es eher ein Geheimtipp, was vor allem daran lag, dass es keine PAL-Version gab. Das änderte sich mit Parasite Eve II und auch The 3rd Birthday erschien 2011 in unseren Gefilden.

Square Enix Japan erinnert zum heutigen Geburtstag mit einem Tweet an Parasite Eve. Square Enix erinnert daran, dass die Geschichte auf dem Roman von Hideaki Sena basiert und sich um die Detektivin Aya Brea in New York dreht. Selbstredend, dass diverse Fans unter dem Tweet ein Remake fordern.

Die japanische Famitsu feiert Parasite Eve sogar mit einem langen Artikel. Und berichtet unter anderem, dass der Name Aya sich von dem Namen der Tochter von Hironobu Sakaguchi ableitet. Habt ihr es gewusst?

Auch damals schon hatten die Entwickler dieses Spiels viel Erfahrung. Mit dem heutigen Wissen würde man sie vielleicht als Dreamteam bezeichnen. Producer war Hironobu Sakaguchi und Director Takashi Tokita (Chrono Trigger, Live A Live) während das Charakter-Design von Tetsuya Nomura beigesteuert wurde. Um die Kämpfe kümmerte sich federführend Yoshihiko Maekawa, den man von Super Mario RPG kennt. Und die Musik stammt von Yoko Shimomura.

Als sich Square Enix 2022 ein Trademark zu Symbiogenesis sicherte, träumten viele Parasite-Eve-Fans von einer Rückkehr. Auf Deutsch bedeutet Symbiogenese die Verschmelzung von zwei oder mehreren verschiedenen Organismen. Dies ist quasi die Grundlage für Parasite Eve. Am Ende wurde Symbiogenesis ein NFT-Spiel.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Parasite Eve freuen?

Bildmaterial: Parasite Eve, Square Enix