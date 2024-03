Sony könnte nach über zehn Jahren die beliebte „The Best of PSN“-Sammlung erneuern

Laut einer neuen Markenanmeldung könnte Sony anstreben, die „The Best of PSN“-Collection wieder aufleben zu lassen. The Best of PSN Volume 1 wurde 2013 von Sony in Nordamerika für die PS3 veröffentlicht und enthielt vier der beliebtesten Indie-Spiele auf der PlayStation-Plattform – gebündelt auf einer einzigen Blu-Ray-Disc.

Die „Best of PSN Volume 1“-Disc enthielt eine Sammlung von vier beliebten rein digitalen Spielen:

When Vikings Attack, Fat Princess, Sound Shapes und das von Sony finanzierte Tokyo Jungle. Während die Sammlung die „besten“ Indie-Spiele der damaligen Zeit präsentierte, kam es nie zu einem Nachfolger. Nach 11 Jahren könnten sich die Dinge dank eines kürzlichen Schritts von Sony ändern.

In einer kürzlich eingereichten Markenanmeldung hat Sony beantragt, den Namen „Best of PlayStation Network“ nach Jahren der Inaktivität zu erneuern. Da Volume 2 auf der PlayStation 3 nie verwirklicht wurde, empfinden SpielerInnen es möglicherweise als ungewöhnlich, solche Aktivitäten mit dem Namen zu sehen.

Es ist jedoch gängige Praxis, dass Unternehmen Marken erneuern, um ihre Produkte zu schützen, was nicht zwingend in einer neuen Veröffentlichung resultieren muss. Würdet ihr euch über eine neue Sammlung freuen? Und welche Spiele sollten eurer Meinung nach auf der Blu-ray enthalten sein, wenn es eine zweite Ausgabe gibt?

via GameRant, Bildmaterial: Tokyo Jungle, Studio Japan, Sony