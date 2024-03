Sakuna: Of Rice and Ruin erhält 2024 eine Anime-Adaption von P.A. Works

Toho hat eine Anime-Adaption von Sakuna: Of Rice and Ruin angekündigt. Der neue Anime soll noch in diesem Jahr in Japan an den Start gehen und wird von P.A. Works produziert.

Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam und wurde von XSEED und Marvelous im Westen veröffentlicht. Es hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft, wie der neue Twitter-Account zum Anime kommuniziert.

Details zum Anime gibt es noch nicht, aber er wird wohl zumindest locker der Story des Spiels folgen. In diesem schlüpft ihr in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben.

Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Es ist nicht die erste Adaption zu Sakuna: Of Rice and Ruin. 2022 gab es bereits einen Manga. Ob der Anime seinen Weg in den Westen findet, ist heute noch nicht bekannt.

