Rise of the Ronin, die ursprüngliche Vision zum Spiel und wie alles zueinander fand

Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment und Team Ninja haben das vierte und nunmehr letzte Entwicklertagebuch zu Rise of the Ronin veröffentlicht.

Im Kapitel „Erhebt euch vereint“ spricht Game Director Fumihiko Yasuda unter anderem über eine ursprüngliche Vision am Spiel und wie letztlich alles zueinander gefunden hat. Kurzum: Es gibt einige interessante Einblicke in den Entwicklungsprozess.

Falls ihr es nachholen möchtet: Das erste Entwicklertagebuch drehte sich um die Vielseitigkeit der Welt, während ihr in der zweiten Episode einen umfangreichen Blick auf das Kampfsystem bekamt. In der dritten Folge habt ihr erfahren, wie sich eure Entscheidungen auf die Geschichte auswirken.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Abschluss der Videoserie:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja