REYNATIS: So klingt der neue Soundtrack von Kingdom-Hearts-Komponistin Yoko Shimomura

Als FuRyu vor einigen Tagen das neue REYNATIS ankündigte, machte das Action-RPG auch mit seiner Beteiligung von Final-Fantasy-Veteranen von sich reden. Neben Kazushige Nojima (Final Fantasy VII) ist auch Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy) mit an Bord, die den Soundtrack komponiert.

Derzeit versucht FuRyu in Japan die Fans zu einer Vorbestellung zu bewegen. Als Vorbesteller-Bonus gibt es in Japan eine Soundtrack-CD mit sechs Tracks. Hierzulande wird REYNATIS in einer Deluxe Edition* erscheinen, die leider nur eine digitale Soundtrack-Beigabe bietet. Aber darum soll es nicht gehen.

FuRyu hat nämlich ein Youtube-Video veröffentlicht, das uns eine Hörprobe auf die sechs Tracks gibt, die auf der japanischen Soundtrack-Bonus-CD enthalten sind. Damit einher geht natürlich eine Kostprobe auf die Musik von Yoko Shimomura zu REYNATIS!

Das Action-RPG spielt in den akribisch nachgebildeten Straßen von Shibuya in Tokio. In der Welt von REYNATIS sollen Fantasie und Realität aufeinandertreffen. Bürger fürchten die Magie, weshalb Zauberer ihre übernatürlichen Mächte verbergen, um nicht unterdrückt zu werden.

Schon am 25. Juli wird REYNATIS in Japan erscheinen. NIS America wird das von Natsume Atari entwickelte RPG noch im kommenden Herbst für Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam in den Westen bringen.

Die musikalische Vorschau:

Bildmaterial: REYNATIS, NIS America, FuRyu, Natsume Atari