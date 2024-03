PQube Games bringt SINce Memories: Off the Starry Sky für PS4, Switch und PCs in den Westen

PQube Games hat die Veröffentlichung der Romance-Visual-Novel SINce Memories: Off the Starry Sky für den Westen angekündigt. Die von MAGES entwickelte Visual-Novel soll hierzulande für Nintendo Switch, PS4 und PC-Steam erscheinen. SINce Memories: Off the Starry Sky ist der letzte Eintrag der Memories-Off-Serie, der bereits seit 2021 in Japan erhältlich ist.

Ein Termin für den Westen wurde offiziell nicht bekannt gegeben, aber es wird eine Handelsversion für PS4 und Switch geben. 10 Jahre nach der Originalreihe feiert man mit SINce Memories die „Memories Off“-Serie. Mit einem modernen Setting geht es um vertraute Themen wie Wachstum, Liebe und Heilung.

Junyu trauert um den Tod seines Bruders und wird von einem mysteriösen Mädchen mit den Worten konfrontiert: „Du hättest sterben sollen“. Geplant von einer tragischen Vergangenheit beginnt Junya zur Ablenkung mit seinem Jugendfreund Chihaya Hojo ein japanisches Herrenhaus zu renovieren. Eine Aufgabe, die so groß ist, dass er sie nicht alleine bewältigen kann.

PQube Games hebt die japanische Sprachausgabe der Charaktere hervor, den Soundtrack von Takeshi Abo (Steins;Gate und Chaos;Head) und nicht zuletzt das „phänomenale Artwork“ von Charakter-Designer U35.

Bildmaterial: SINce Memories: Off the Starry Sky, pQube Games, MAGES