Penny Blood: Hellbound ist ab heute euer Prolog zum spirituellen Shadow-Hearts-Nachfolger

Natsume Atari und Studio Wildrose verkündet feiern den Early-Access von Penny Blood: Hellbound mit einem brandneuen Trailer. Das Spiel ist ab sofort bei Steam verfügbar. Das Roguelike wurde erst im Dezember 2023 als Begleitspiel zu Penny Blood angekündigt.

Mutmaßlich nicht nur ein kleiner Appetizer für Fans, sondern auch gut geeignet, um die Entwicklungskasse des spirituellen Shadow-Hearts-Nachfolgers noch etwas zu füllen. Der wurde einst gemeinsam mit Armed Fantasia in einer gemeinsamen Kickstarter-Kampagne finanziert.

In Penny Blood: Hellbound schlüpfen SpielerInnen in die Rollen der Hellhounders – die furchteinflößenden Rivalen von Matthew und seinen Gefährten in der Welt von Penny Blood. „Hellbound“ empfängt SpielerInnen mit Roguelike-Action, in der jeder Durchgang sie näher an weitere Power-ups, Fertigkeiten und Verbesserungen führt. Dabei warten auch diverse exotische Bosse darauf, bezwungen zu werden.

Penny Blood ist ein spiritueller Nachfolger von Shadow Hearts. Es wirkt unter anderem Schöpfer Matsuzo Machida mit, ebenso wie Charakter-Designer Miyako Kato und Komponist Yoshitaka Hirota. Außerdem ist der ehemalige Capcom-Komponist Akari Kaida (Breath of Fire III) beteiligt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Penny Blood: Hellbound, Natsume Atari, YUKIKAZE, STUDIO WILDROSE