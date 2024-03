Neue Bilder zu Shadows of the Damned: Hella Remastered zeigen die aufgebohrte Optik

Die Remastered-Version des ursprünglich im Jahre 2011 für Xbox 360 und PS3 erschienenen Action-Adventures Shadows of the Damned soll noch in diesem Jahr für PlayStation, Xbox, Switch und PCs via Steam erscheinen.

Das gab Grasshopper Manufacture im Rahmen des PAX-Auftritts bekannt. Dort präsentiert man am Stand von NetEase auch eine spielbare Demo für BesucherInnen. Wir hingegen müssen uns mit einigen neuen Screenshots zufriedengeben. Weitere findet ihr auf der neu eröffneten Steam-Seite.

Das Remaster trägt bekanntlich den Titel Shadows of the Damned: Hella Remastered und soll vor allem grafisch ordentlich aufgewertet werden. Shadows of the Damned galt schon damals als kleiner Geheimtipp unter Kennern und vor allem Suda51-Fans.

Trotz des ziemlich bizarren Settings kam der Titel sowohl bei SpielerInnen, als auch bei der Fachpresse gut an und hat bis heute viele Fans. Als Produzent wirkte seinerzeit Branchenlegende Shinji Mikami mit, welcher sich unter anderem für die Resident-Evil- und die Dino-Crisis-Reihe verantwortlich zeichnet.

Der letzte Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shadows of the Damned: Hella Remastered, Grasshopper Manufacture