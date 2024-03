Neptunia Game Maker R:Evolution hat endlich einen konkreten Termin für Europa

Seit August 2023 ist Neptunia Game Maker R:Evolution schon in Japan erhältlich und Idea Factory International nutzte bereits die Anime Expo 2023 im Juli 2023, um den Titel auch für den Westen anzukündigen.

Jetzt gibt man endlich den konkreten Termin bekannt. Am 14. Mai 2024 wird das Spin-off hierzulande physisch und digital für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Interessant: Neben englischen wird es auch französische und spanische Untertitel geben. Die Nachfrage regelt.

Es wird eine Day One Edition und Limited Edition geben, darüber hinaus ein Day One Edition Dual Pack Plus, welches Neptunia Game Maker R: Evolution und Neptunia: Sisters VS Sisters Day One Edition sowie einen Bonus beinhaltet.

Im IFI-Online-Store können sich Fans dafür jetzt vorab registrieren, um informiert zu bleiben. Die Vorbestellung soll am 2. April starten. Eine Standardversion erscheint im Handel und ist bei Amazon* bereits vorbestellbar. Auch das Day One Edition Dual Pack Plus* findet man bereits bei Amazon.

Neptunia Game Maker R:Evolution ist ein Spin-off, in dem die erwachsene Neptune die Hauptrolle spielt. Die Geschichte spielt in einer Ära der konkurrierenden Spielestudios. Drei Göttinnen, die bereits als Spielentwickler in der Branche tätig waren, haben ihren „Marktanteil“ verloren und ihnen droht der Untergang.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Neptunia Game Maker R:Evolution, Idea Factory, Compile Heart