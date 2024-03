Medienbericht: Das soll euch mit der PlayStation 5 Pro erwarten

Gerüchte um eine Pro-Version von PlayStation 5 finden in feiner Regelmäßigkeit ihren Weg ins Netz. Neue Berichte gestalten sich nun aber verhältnismäßig detailliert. Wie immer gilt: Keine der Angaben sind aktuell von offizieller Seite bestätigt und sind entsprechend mit Vorsicht zu genießen.

Insider Gaming gibt vermeintliche Einblicke in die Pläne rund um den Systemspeicher der aufgebohrten Konsole, sowie deren CPU und Audiospezifikationen. Demnach sei der Systemspeicher der PS5 Pro 28 % effizienter als jener der Standardkonsole, mit einer Bandbreite von 576 GB/s (18 GT/s) im Vergleich zu den 448 GB/s (14 GT/s) der gängigen PlayStation 5.

In Bezug auf die CPU werde erwartet, dass die PS5 Pro einen „High CPU Frequency Mode“ einführt, der die CPU-Taktfrequenz auf 3,85 GHz erhöht, was einer Steigerung von 10 % gegenüber der Standardkonsole entsprechen würde. Durch die Aktivierung dieses Modus werde jedoch die Leistung von der GPU verlagert, was zu einer leichten Verringerung der GPU-Leistung führen solle.

In Bezug auf Audio soll die PS5 Pro ihr ACV mit einer höheren Taktrate als die Standard-PlayStation 5 ausführen, was zu einer Leistungssteigerung der ACM-Bibliothek um 35 % führe. Dies ermögliche die Verarbeitung von mehr FFT- oder IFFT-Operationen, was möglicherweise das gesamte Audioerlebnis verbessere.

