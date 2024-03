Im Test! Rise of the Ronin

Titel Rise of the Ronin 22. März 2024 Sony Interactive Entertainment 22. März 2024 Sony Interactive Entertainment 22. März 2024 Sony Interactive Entertainment System PlayStation 5 Getestet für PlayStation 5 Entwickler Team Ninja Genres Open-World-Action-Adventure Texte

Die japanischen Entwickler von Team Ninja zeichnen sich unter anderem für extrem erfolgreiche Reihen und Titel wie die Dead-or-Alive-Reihe, die Ninja-Gaiden-Reihe, die Nioh-Reihe und Wo Long: Fallen Dynasty verantwortlich. So abwechslungsreich das Genre-Portfolio von Team Ninja auch sein mag, so gab es stets ein Genre, an welches sich Team Ninja nicht herantraute: das Open-World-Genre.

Mit Rise of the Ronin, einem waschechten Samurai-Abenteuer, welches erstmals während einer PlayStation-State-of-Play-Ausgabe im September 2022 angekündigt wurde, will Team Ninja nun erstmals in Open-World-Gefilde vorpreschen und hat damit Großes vor.

Inspiriert von Titeln wie der Souls-Reihe und der hauseigenen Nioh-Reihe und auch Wo Long: Fallen Dynasty, soll Rise of the Ronin eine gekonnte Mixtur aus bekannten Souls-Elementen und einer weitläufigen und interessanten Open-World werden. Wahrhaft große Ziele also.

Ob der vielversprechende Samurai-Blockbuster den hohen Erwartungen gerecht werden kann und einem Ghost of Tsushima vielleicht sogar ernsthafte Konkurrenz machen kann, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test.

Traditionelle Werte treffen auf westliche Moderne

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt zur Zeit der Edo-Periode des späten 19. Jahrhunderts. Die Bakumatsu-Zeit, welche als die finalen Jahre der Edo-Periode gilt, war geprägt von kriegerischem und politischem Umschwung und dem immer größer werdenden Einfluss der westlichen Moderne.

Japan steckte in dieser Zeit mitten im sogenannten „Boshin“-Krieg, in welchem sich das Tokugawa-Shogunat einen erbitterten Krieg gegen die Anhänger der Anti-Shogunat-Bewegung um die Vorherrschaft Japans lieferte. Die Anhänger der Anti-Shogunat-Bewegung waren gegen die Wertevorstellungen des Tokugawa-Shogunats und die damit einhergehende Angleichung und Öffnung an den Westen und dessen Werte. Denn nach der Öffnung Japans gegen Ende der Edo-Periode, welche von 1603 bis 1868 andauerte, strömte der Einfluss des Westens immer mehr in das fernöstliche Land und viele traditionsbewusste Japaner hatten Angst, dass die kulturelle Vielfalt des Landes darunter leiden und vielleicht sogar völlig verloren gehen würde.

Hier kommen wir nun ins Spiel und übernehmen die Rolle eines vom Krieg gebeutelten Geschwisterpaares und bahnen uns fortan einen Weg durch diese bedrohliche und beschwerliche Zeit, in welcher das Land förmlich vom Krieg und politischen Unruhen zerrissen wird.

Ein toller Mix aus Open-World und Souls-Elementen

Rise of the Ronin ist vor allem eins: ein waschechtes Open-World-Spiel. Die äußerst weitläufige Spielwelt führt uns nicht nur in große Städte wie Yokohama, Kyoto und Edo, auch weitläufige, ländliche Areale können frei nach Belieben erkundet und erforscht werden.

Wie auch schon bei Ghost of Tsushima gibt es allerlei Schreine, Aussichtspunkte und viele weitere Nebenaktivitäten zu absolvieren. Natürlich dürfen auch die für ein ordentliches Open-World-Spiel obligatorischen Nebenquests nicht fehlen. Diese gibt es bei Rise of the Ronin zuhauf. Wie man es von einem Open-World-Titel gewohnt ist, fallen diese aber unterschiedlich spannend aus. Meist geht es darum, jemandem einen Gefallen zu erweisen oder einfach eine Bedrohung in Form einer Räuberbande zu erledigen, um das jeweilige Gebiet zu befrieden. So weit, so Standard also.

Die Hauptquests haben es dann aber in sich und so erwarten uns allerlei spannende Missionen voller Action und mit tollen Zwischensequenzen, welche die Story gekonnt vorantreiben. Auch viele spannende Bosskämpfe gilt es zu bestreiten und diese haben es wirklich in sich. Wer also Angst hatte, dass Rise of the Ronin zu einfach werden würde, hat sich definitiv getäuscht.

»Rise of the Ronin lässt sich am ehesten als ein Ghost of Tsushima mit Souls-Elementen und einem nicht zu verachtenden Schwierigkeitsgrad bezeichnen.«

Rise of the Ronin lässt sich am ehesten als ein Ghost of Tsushima mit Souls-Elementen und einem nicht zu verachtenden Schwierigkeitsgrad bezeichnen. Zwar befindet sich dieser nicht ganz auf dem Level der Nioh-Reihe oder Wo Long: Fallen Dynasty, dennoch sind so manche Gegner durchaus knackig und erfordern einiges an taktischem Geschick, um siegreich aus den hektischen Kämpfen zu gehen. Sollte es aber dennoch mal zu schwer werden, lässt sich der Schwierigkeitsgrad auf Wunsch jederzeit nach unten korrigieren. Sehr leicht wird es dadurch zwar immer noch nicht, aber auf jeden Fall deutlich machbarer und angenehmer. Auf Wunsch kann der Schwierigkeitsgrad natürlich auch noch um eine Stufe erhöht werden.

Viele Gimmicks, die euch das Leben vereinfachen

Neben den typischen Standardwaffen wie Katana, Doppel-Katana, Odachi, Speeren und vielen weiteren Nahkampfwaffen mit jeweils individuellen und im späteren Spielverlauf auch anpassbaren Kampfstilen, gibt es bei Rise of the Ronin auch diverse Schusswaffen in Form von Pfeil und Bogen, unterschiedlichen Revolvern, diversen Langwaffen und sogar ein Flammenwerfer hat es ins Spiel geschafft.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wie bei heutigen Open-World-Titeln üblich, unterschiedliche Skillpunkte zu sammeln und seinen Charakter so schrittweise aufzuleveln und mit neuen Fähigkeiten auszurüsten. So kann man beispielsweise nach und nach die Angriffskraft oder die Ausdauer des Charakters stärken oder auch komplett neue Fähigkeiten, wie neue Angriffs-Moves, dazulernen.

Ein besonderer Kniff, welcher auch im Kampf eingesetzt werden kann, ist der Enterhaken. Mit diesem lassen sich nicht nur Hindernisse erklimmen, auch im Kampf lässt sich der Enterhaken effektiv einsetzen. Beispielsweise lassen sich mit diesem diverse Gegenstände wie explodierende Fässer auf die Widersacher schleudern. Zusätzlich hat man auch die Möglichkeit, die Gegner mit Hilfe des Enterhakens schnell an sich heranzuziehen, um so einen extrem schnellen Angriff ausführen zu können. Der Umgang mit dem Enterhaken will allerdings gelernt sein, denn ganz so einfach, wie es sich anhört, spielt sich der Enterhaken in der Praxis nicht.

Ein weiteres tolles Gimmick ist der Gleiter, den man im weiteren Spielverlauf erhält. Mit diesem kann man sich von erhöhten Positionen herabstürzen und über das Areal gleiten. So kann man große Strecken in relativ kurzer Zeit überwinden. Allerdings muss man hier aufpassen, denn die Nutzung des Gleiters verbraucht „Ki“, also Ausdauer, und diese ist nicht unbegrenzt. Sollte euch in erhöhter Flugposition also das Ki ausgehen, stürzt man ungebremst in die Tiefe und damit in den sicheren Tod. Der Einsatz des Gleiters muss also gut geplant sein.

Die altbekannte Item-Flut ist auch hier vorhanden

Was viele SpielerInnen an der Nioh-Reihe und Wo Long: Fallen Dynasty störte, war die schier endlose Item-Flut, die man während des Spielverlaufs erhält. Gefühlt ließ jeder besiegte Gegner unzählige Waffen, Rüstungsteile oder andere Items zurück. Als SpielerIn fühlte man sich also schlicht erschlagen von dieser gefühlt nie endenden Item-Flut.

Auch Rise of the Ronin plagt dieses Problem. Wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Dennoch finden sich schon nach wenigen Stunden Spielzeit dutzende Waffen und andere Items im eigenen Inventar. Auf den ersten Blick erscheinen viele dieser Waffen sogar gleich. Da natürlich nicht jede Waffe einen eigenen Skin erhielt, also ein eigenes Aussehen, gleichen sich die Waffen im ersten Moment wie ein Ei dem anderen. Auf den zweiten Blick jedoch haben die Waffen neben der Stufe selbst natürlich auch verschiedene Attribute, wie beispielsweise verschiedene Schadensboni, die es zu beachten gilt. Gleiche Waffen finden sich also vom Aussehen her zuhauf, jedoch nicht, wenn es um die Attribute selbst geht.

Alles in allem ist das aber meckern auf hohem Niveau und bis auf die etwas zu vielen Items gibt es am Spielsystem von Rise of the Ronin nur wenig zu mäkeln. Hier hätten die Entwickler einfach die Item-Drop-Rate etwas herabsetzen sollen.

Das alte Japan kann auch online erkundet werden

Rise of the Ronin bietet außerdem die Möglichkeit, die Missionen auch mit weiteren SpielerInnen zu bestreiten. Sollte ein Abschnitt also mal zu schwer erscheinen, kann man sich jederzeit Hilfe holen, um sich das Unterfangen etwas einfacher zu machen.

Da wir Rise of the Ronin bereits einige Zeit vor dem offiziellen Release testen durften, konnten wir den Multiplayermodus allerdings aufgrund mangelnder Online-SpielerInnen noch nicht testen.

Optisch leider nicht ganz auf der Höhe

»Optisch kann man Rise of the Ronin als durchaus ordentlich umgesetzt bezeichnen. Die Engine gleicht der bei der Nioh-Reihe und Wo Long: Fallen Dynasty eingesetzten Engine und bietet daher auch ein optisch ähnliches Gesamtbild.«

Optisch kann man Rise of the Ronin als durchaus ordentlich umgesetzt bezeichnen. Die Engine gleicht der bei der Nioh-Reihe und Wo Long: Fallen Dynasty eingesetzten Engine und bietet daher auch ein optisch ähnliches Gesamtbild. Die Texturen sind beispielsweise nicht auf dem neuesten Stand und auch in Sachen Weitsicht hängt der Titel optisch vielen anderen neueren Titeln deutlich hinterher. Wer also ein grafisches Feuerwerk erwartet, wird hier leider enttäuscht werden.

Dennoch kann Rise of the Ronin auch trotz der angestaubten Engine begeistern und extrem atmosphärische Momente auf den Bildschirm zaubern. Gerade die beeindruckenden Sonnenuntergänge über dem Mount Fuji sind eines meiner Highlights und sorgen regelmäßig für Gänsehaut-Stimmung beim Spielen. Die fast schon künstlerisch anmutende Optik eines Ghost of Tsushima darf man bei Rise of the Ronin allerdings nicht erwarten.

Auch werden die im Performance-Modus angepeilten 60 Frames nicht dauerhaft gehalten. Immer wieder kommt es zu mal mehr und mal weniger heftigen FPS-Einbrüchen, welche sich allerdings meist innerhalb weniger Sekunden wieder beruhigt haben. Dieses Problem könnten die Entwickler bis zum Launch allerdings noch per Day-One-Patch beheben.

Atmosphärischer Soundtrack und tolle Soundeffekte versüßen das Erlebnis

Tolle und perfekt abgestimmte Soundeffekte und eine fantastische Synchronisation machen Rise of the Ronin zu einem besonderen und äußerst atmosphärischen Erlebnis. Speziell der Soundtrack muss auch hervorgehoben werden, denn dieser passt perfekt zur Stimmung und Atmosphäre des Titels.

Was mir jedoch negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Soundeffekte offenbar nicht richtungsorientiert funktionieren. Stand ein NPC zum Beispiel rechts von mir, kam der Sound dennoch aus allen Richtungen gleichzeitig. Ein Orten der aktuellen Geräuschquelle war so also nicht möglich. Ob das vielleicht an unserer frühen Testversion lag und dieser Umstand in der finalen Version korrigiert wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Auch unterschiedliche Einstellungen wie Surround- oder 3D-Audio brachten hier keine Besserung.