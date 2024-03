Hebt euch eure Fragen auf: Shinjuku Soumei erscheint jetzt erst im Mai

Die Visual Novel Shinjuku Soumei wurde erneut verschoben. Ursprünglich war die bereits einmal verschobene Veröffentlichung für den 12. April geplant, jetzt richten sich Fans auf den 24. Mai 2024 ein. Die Entwickler veröffentlichten außerdem zwei neue Charakter-Trailer, welche uns die beiden Charaktere „Rinne“ und „Mashiro“ näherbringen sollen.

Shinjuku Soumei erscheint für PCs via Steam und 3.990 Yen (umgerechnet ca. 24,90 Euro) kosten. Die Visual Novel wird wahlweise auf Englisch, Japanisch oder vereinfachtem Chinesisch spielbar sein.

Demo soll im April erscheinen

Um die wartenden Fans zumindest etwas zu besänftigen, haben die Entwickler obendrein angekündigt, dass gegen Ende April eine Demo zur Visual Novel erscheinen soll. Die Fortschritte, welche Fans in besagter Demo erspielen, lassen sich laut Entwickler allerdings nicht in die Vollversion übertragen.

Das Leben selbst wird hinterfragt

Die Visual Novel verschlägt euch nach Kabukicho. Neben dieser Stadt breiten sich die Slums von Shinjuku Kowloon aus, in denen die Armen und Ausgestoßenen der Gesellschaft leben. Der Stadtteil ist gewachsen, weil er die Wünsche der Menschen aufgesogen hat.

Eine wichtige Rolle wird Torao Hiira spielen, ein Mann, der in dieser Stadt sein Leben verbringt. Wir müssen uns der Frage stellen, was für einen Grund sein absurdes Verhalten hat. Es sollen tiefgreifende Fragen über das Leben aufgeworfen werden, die für alle Menschen in der heutigen Zeit gelten. Für das Spiel sind Storywriter Tomo Kataoka und Zeichner Kohaku Sumeragi verantwortlich.

Charakter-Trailer zu Rinne

Charakter-Trailer zu Mashiro

