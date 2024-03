Große Verteilaktion zu den Pokémon-Meisterschaften beschert euch eine Karte, Pokémon und Items

Im April finden die Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 statt. The Pokémon Company begleitet diese wie immer nicht nur mit einem Livestream, sondern auch der Verteilung verschiedener Codes für Pokémon-Spiele.

Schon jetzt kündigt man an: Mit einem Passwort erhaltet ihr ein besonders Pokémon für Pokémon Karmesin und Purpur. Ein weiteres Passwort beschert euch eine tolle Karte in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live und ein Code eröffnet euch eine besondere, befristete Forschung in Pokémon GO.

Für Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch auf Eisenhand freuen. Es basiert auf dem Pokémon, mit dem Marco Silva die letzten lateinamerikanischen Internationalmannschaften gewonnen hat.

Für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live wird Furienblitz-ex verteilt. Das mächtige Paradox-Pokémon, das Raikou ähnelt, hat sich seinen Platz in der kommenden Erweiterung „Gewalten der Zeit“ verdient.

Zu Pokémon GO gibt es einen förmlichen Pokémon-Drop. Mit dem Team von LNDsRargef, der damit die lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften gewonnen hat, kämpft ihr wie ein Champ. Der Drop muss über ein Twitch-Konto aktiviert werden und schaltet eine befristete Forschung frei, die Begegnungen mit Schlurp, Lanturn, Nachtara, Skorgla, Meditalis und Akkup garantiert. Dazu gibt es 50 Meditie-Bonbons, eine Lade-TM und 10.000 Sternenstaub.

Die Meisterschaften werden wie immer auf dem offiziellen Twitch-Account übertragen. Sie beginnen am 5. April und dauern bis zum 7. April 2024 an. Seht dazu auch nachfolgenden Trailer!

Trailer zur Meisterschaftsrunde

Bildmaterial: The Pokémon Company