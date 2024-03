Final Fantasy XVI soll eine neue Epilog-Quest bieten – aber ihr müsst erst beide DLC beenden

Wie die Entwickler von Final Fantasy XVI „The Rising Tide“ in einem neuen Interview mit der Famitsu verraten haben, werden sich Fans nach Abschluss aller DLC-Episoden auf einen kleinen Epilog freuen können. Die dabei gezeigten Szenen sollen voller „Hoffnung“ sein.

Wer das Ende von Final Fantasy XVI bereits kennt, wird sich vielleicht besser einen Reim darauf bilden können, was DLC-Director Takeo Kujiraoka und sein Team damit meinen. Es sei eine Quest, bei der man sich fragen werde: „Oh, ist das so?“, meint Final Fantasy XVI Director Hiroshi Takai.

„Ich kann die genauen Details nicht verraten, aber wir haben eine umfassende Epilog-Quest vorbereitet, die nach dem Abschluss beider DLCs freigeschaltet wird, als Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber den Fans“, erzählt Kujiraoka, übersetzt von Aitai Kimochi.

Der Epilog knüpfe an alles an, was Clive bisher in der Geschichte erlebt habe, ergänzt Naoki Yoshida. Es sei eine Art Abschluss. Was wiederum nicht besonders überraschend für einen „Epilog“ ist. Dann wird DLC-Director Takeo Kujiraoka doch ein wenig deutlicher. Es sei etwas, was im DLC am meisten Hoffnung mache. Wenn man dieses Abenteuer spielen würde, dann hätte man das Gefühl, dass die Welt sicher sei.

Noch nicht zu Ende geschrieben scheint indes die Plattformgeschichte von Final Fantasy XVI. Nach ersten aufkommenden Gerüchten im Januar erklärte Naoki Yoshida jetzt in einem Interview, man werde nach der Veröffentlichung der DLCs über „andere Plattformen“ nachdenken.

