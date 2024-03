Final Fantasy XVI: Leviathan war von Anfang an geplant – und, warum er zunächst gestrichen wurde

Am Rande der PAX East 2024 in Boston gaben die Entwickler der DLC-Erweiterung „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI auch eine Reihe von Interviews. Gegenüber MMORPG erklärte Producer Naoki Yoshida dabei im Detail, wie es zur Geschichte um Leviathan kam, die hauptgegenständlich für „The Rising Tide“ ist. Und zwar buchstäblich von Anfang an.

„Alles begann also vor etwa acht Jahren, als nur ich, Director Takai-san und der Creative Director Maehiro-san Ideen für die Handlung entwickelten“, beginnt Naoki Yoshida. Ursprünglich habe man bestimmte Esper gewollt und sich auf einen Kreis von acht Espern festgelegt. „Und Leviathan war einer davon“, so Yoshida.

„Aber als wir dann über den Zeitplan, die Entwicklungskosten und die Frage diskutierten, wie wir das schaffen können und wie viele Kämpfe wir tatsächlich erschaffen können, stellte sich heraus, dass wir diese Zahl um eins reduzieren mussten. Wir waren einfach nicht in der Lage, das alles im Hauptspiel unterzubringen“, muss Yoshida eingestehen.

Leviathan wurde also aus Zeit- und Budgetgründen gestrichen. Man habe die Idee aber im Hinterkopf behalten. Denn: „Wenn den Fans das Spiel gefallen würde und sie mehr wollten, konnten wir auf diesen letzten Leviathan, dieses letzte Esper, zurückkommen und seine Geschichte erzählen“, so Naoki Yoshida.

Und schließlich kommt Yoshida in der Gegenwart an: „Dann haben wir das Spiel veröffentlicht. Die Fans liebten es, sie wollten mehr sehen, und so konnten wir mit dieser Idee weitermachen, die wir bereits hatten. (Jetzt) können wir Leviathan endlich zu dem verlorenen Fundstück machen und diese Geschichte erzählen, und das ist sozusagen der Punkt, an dem wir sind.“

Mit „The Rising Tide“ werden wir mehr über Leviathan den Verlorenen erfahren, warum er überhaupt verloren ging, warum er so lange nicht in Valisthea aufgetaucht ist, erklärt Yoshida. Wir lernen den Dominus kennen und natürlich auch die Geschichte des selbigen. Und wie das alles mit Clive zusammenhängt. Am 18. April 2024, wenn „The Rising Tide“ erscheint.

