Final Fantasy XVI: Fans von Jill dürfen sich auf weitere Einblicke in „The Rising Tide“ freuen

Fans von Jill Warrick dürfen sich besonders auf „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI freuen. Die neue und vorläufig letzte Erweiterung zum Spiel wird der beliebten Jill das verdiente Rampenlicht geben. Das hatten Naoki Yoshida und sein Team bereits bei der PAX East 2024 angedeutet, als man bei einem Panel den DLC und den Veröffentlichungstermin vorstellte.

In einem Interview mit GamesBeat ging DLC-Director Takeo Kujiraoka noch ein wenig näher auf diese Thematik ein. Er wurde darauf hingewiesen, dass viele Fans den Charakter Jill Warrick sehr mögen und sich mehr von ihr gewünscht hätten. Geht es euch auch so? Dann hat Kujiraoka gute Neuigkeiten für euch.

Zunächst hält er fest, dass es eines der Themen für die DLC-Reihe sei, Joshua, Jill, Torgal und Clive auf ihrem letzten Abenteuer zu begleiten, bevor sie sich auf die allerletzte Reise machen. „Während sich Echoes of the Fallen etwas mehr auf Joshua konzentrierte, wird es in The Rising Tide einen größeren Fokus auf Jill geben“, verspricht Kujiraoka.

„Die größte Verbindung zu Jill wird sein, dass das Gebiet, das wir besuchen, Mysidia, in den nördlichen Territorien liegt. Da Jill aus den nördlichen Territorien stammt, hat sie diese Verbindung. Sie kehrt in ihre Heimat zurück.“ Das werde sich auch in der Handlung zeigen, so Koujiraoka. „Fans von Jill werden in diesem DLC also ein bisschen mehr von ihrer Geschichte erfahren.“

„The Rising Tide“ wird am 18. April 2024 erscheinen. Am selben Tag bekommt Final Fantasy XVI übrigens auch ein kostenloses Update spendiert, das weitere Neuerungen und Features für alle Fans auch abseits der kostenpflichtigen DLCs bringt.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.