Final Fantasy XVI: Dieser Anime zum Spiel ist bisher leider nur eine PR-Aktion

Wusstet ihr, dass ihr gerne einen Final Fantasy XVI Anime sehen würdet? Square Enix hat sich mit BossLogic zusammengetan, um euch eben jenes Gefühl zu vermitteln. Gemeinsam hat man ein kurzes, animiertes Video veröffentlicht.

Es zeigt, Clive, Torgal und einige weitere Charaktere aus Final Fantasy XVI in einer ganz eigenen Anime-Optik und ist lediglich dazu da, auf die kommende Veröffentlichung des DLCs „The Rising Tide“ hinzuweisen. Leider. Oder wird daraus doch mehr?

Kode Abdo aka BossLogic ist ein talentierter Künstler, der seit seinen Kindheitstagen zeichnet und in den sozialen Medien groß geworden ist. So groß, dass er sein Talent längst auch in Auftragsarbeiten für Marvel und Disney aufgehen lässt.

„Inspiriert von Final Fantasy XVI und unserer Vorliebe für Anime aus den 80er und 90er Jahren haben wir uns entschlossen, das Spiel im Retro-Look zu gestalten. Macht euch auf was gefasst, denn The Rising Tide wird ab dem 18. April 2024 für Furore sorgen“, wirbt BossLogic zum Video auf Twitter.

Dort könnt ihr euch das Video ansehen. Unter dem Tweet wünschen sich etliche Fans jetzt eine Anime-Adaption zu Final Fantasy XVI. Gehört ihr jetzt auch zu diesen Fans?

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.