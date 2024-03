Final Fantasy XVI: Die Chance auf noch mehr DLC-Inhalte ist „nicht gleich null“

Die zweite DLC-Erweiterung „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI hat noch nicht einmal einen konkreten Termin, aber Fans des Spiels dürstet es schon jetzt nach mehr. Und Producer Naoki Yoshida ist inzwischen erfahren genug, um nichts vollständig auszuschließen. 2023 erzählte Yoshida dem Game Informer für die berühmte Cover-Story noch, DLC seien derzeit nicht geplant. Es kam anders, wie wir inzwischen wissen.

Kürzlich gab Yoshida zur Entstehung einige Einblicke. In Kürze: Die Brotkrumen im Hauptspiel hat man schon sehr bewusst gelegt, aber Square Enix wollte zunächst wissen, wie die Nachfrage nach DLC wäre, bevor es losgeht. Die Nachfrage war da, die DLC kamen. Game Informer fragt, ob noch mehr kommt. Diesmal wählt Yoshida andere Worte.

„Das ist eine schwierige Frage“, sagt Naoki Yoshida. „Meine ehrliche Antwort ist: Ich weiß es im Moment nicht. Aber gleichzeitig ist die Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keine wirklichen Möglichkeiten ausschließen“, so Yoshida diesmal. Man habe sehr viel Mühe, Zeit und Technologien in dieses Spiel gesteckt. Klingt, als würde er es schade finden, das alles schon ad acta zu legen.

Aber er blickt auch in die Zukunft. „Wir konnten [dadurch] eine Menge Erfahrungen sammeln und eine Menge lernen, was wir möglicherweise bei unserem nächsten Projekt oder Titel anwenden können. Mein ehrliches Gefühl sagt mir, dass das Team eine neue Herausforderung annehmen und sich einem anderen Projekt zuwenden möchte“, so Yoshida.

Das scheint auch für ihn selbst zu gelten. Kürzlich plauderte er aus, sich auf seinem Höhepunkt zu sehen und gerne die gestalterische Leitung eines weiteren, großen Titels zu übernehmen. Aber Yoshida sagt inzwischen niemals nie. „Ich habe das Gefühl, dass dies letztendlich nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns der beste Weg sein könnte. Aber um es noch einmal zu betonen, die Möglichkeit weiterer DLC-Inhalte für Final Fantasy XVI ist nicht gleich null.“

