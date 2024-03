Final Fantasy XVI: Das Team hat nicht damit gerechnet, dass Clive so beliebt sein würde

Wie erschafft man wohl einen Hauptcharakter eines neuen Final-Fantasy-Spiels? Naoki Yoshida gab dazu am Rande der PAX East in Boston in einem Interview mit GamesBeat einige Einblicke im Falle Final Fantasy XVI. GamesBeat stellte fest, dass Clive ziemlich beliebt ist und führte das auch auf seinen englischen Synchronsprecher Ben Starr zurück, in den viele „verknallt“ seien. Clive werde „universell“ angenommen.

Naoki Yoshida freut sich natürlich darüber. „Bei der Final-Fantasy-Reihe liegt der Schwerpunkt immer auf den Hauptfiguren. Man hat diese Figuren, in die sich die Leute verlieben“, stellt Yoshida fest. „Vielleicht denken sie, dass wir unter Druck standen, einen Charakter zu erschaffen, der in diese Fußstapfen tritt, aber wir sind bei der Erschaffung von Clive nicht auf diese Weise vorgegangen.“

Man sei nicht mit dem Ziel und Gedanken an Clive gegangen, eine Figur zu erschaffen, die populär werden würde. Man habe einfach eine Idee davon gehabt, was man mit der Geschichte machen wolle, und dann habe man Clive so erschaffen, dass er zu dieser Geschichte passe. Anfangs sei Clive sogar ziemlich langweilig gewesen.

„Zu Beginn der Entwicklung war Clive ein wenig fade. Er war irgendwie schmutzig, dunkel und grüblerisch. Einfach ein Soldat. Aber im Laufe der Geschichte kann man sehen, wie er sich entwickelt“, sagt Yoshida. „Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er den Spielern so gut gefallen hat, denn sie konnten sehen, wie er sich von einem Punkt zum anderen entwickelte.“

Und weiter: „Es hat sich einfach so ergeben, dass seine Popularität mit seiner Entwicklung in der Geschichte gewachsen ist. Wir haben definitiv nicht damit gerechnet, dass er ein so beliebter Charakter werden würde, aber wir sind sehr froh, dass er es ist.“ Yoshida gibt auch an, dass die Quest-Schreiber, Autoren sowie Motion-Capture-und Cutscene-Regisseure Clive zu dem gemacht hätten, was er ist. Sie hätten hart gearbeitet und ihn „wirklich gut rübergebracht“.

Seid ihr auch Clive-Fans?!

