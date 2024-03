Final Fantasy VII Rebirth: Kommender Patch soll sich der „sehr gruseligen“ Beleuchtung widmen

Square Enix wird einen weiteren Patch zu Final Fantasy VII Rebirth veröffentlichen, der sich insbesondere der „sehr gruseligen“ Beleuchtung der Charaktere in einigen Szenen des Spiels widmen soll. Das verriet Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit One More Game.

Hamaguchi sagte, das Team habe „eine Menge Feedback“ zu der Grafik im Performance-Modus des Spiels erhalten. „Wir hören euch, und wir arbeiten derzeit an einem Update-Patch, um diesen Aspekt zu verbessern“, sagte Hamaguchi und fügte hinzu, dass er nicht glaubt, dass ein Termin für den Patch „in weiter Ferne“ liegen wird.

Laut Hamaguchi werde sich der Patch vor allem auf die Beleuchtung der Gesichter der Charaktere konzentrieren. „Wir haben von Spielern gehört, dass die Beleuchtung der Gesichter in bestimmten Situationen die Schatten einiger Charaktere sehr unheimlich aussehen lässt. Das ist also ein Teil des Updates, an dem wir arbeiten“, sagte er der Publikation. Weitere Details zum Patch verriet er leider noch nicht.

Am Wochenende hatte Square Enix übrigens eine Konzerttour zu Final Fantasy VII Rebirth angekündigt. Die Final Fantasy VII Rebirth World Orchestra Tour macht dabei auch einmal in Deutschland Halt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix