Es lohnt sich nicht: Diverse Third-Party-Publisher überdenken künftigen Xbox-Support

Berichten zufolge äußern einige Third-Party-Publisher Zweifel daran, Xbox-Konsolen weiterhin zu unterstützen, da die Verkaufszahlen in Europa „stagnieren“. Das sagt GamesIndustry-Chef Chris Dring, der erklärt, seine Schlussfolgerung aus der GDC letzte Woche sei, dass „Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt“.

Warum die Mühe?

„Das andere, was ich gehört habe – ich habe es von einem sehr bekannten und einem nicht so prominenten Unternehmen gehört – war, dass die Leistung von Xbox in Europa einfach abnimmt“, so Dring.

„Sie können unsere monatliche Berichterstattung über den Spielemarkt verfolgen und sehen, dass die Xbox-Verkäufe sinken, und zwar im gesamten letzten Jahr und in diesem Jahr sogar noch stärker.“ Dring erzählt zudem: „Ein großes Unternehmen, das letztes Jahr ein großes Spiel herausbrachte, sagte: ‚Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe gemacht haben, es zu unterstützen‘.“

Er führt aus: „Wir haben in einem früheren Podcast erwähnt, dass wir gehört haben, dass Einzelhändler in Europa darüber nachdenken, ihren Xbox-Bestand in ihren Regalen zu reduzieren, oder dies bereits getan haben – Hardware, Spiele, solche Dinge – und jetzt legen Third-Party-Publisher nach: ‚Wir geben uns viel Mühe, eine Series-S-Version und eine X-Version eines Spiels zu entwickeln, obwohl der Markt für uns, um ehrlich zu sein, aus PC und PS5 besteht‘.“

Letztes Jahr gab Microsoft zu, „die Konsolenkriege verloren“ zu haben, nachdem es seit dem Markteintritt mit der ursprünglichen Xbox im Jahr 2001 in Bezug auf die Verkaufszahlen stets auf dem dritten Platz hinter PlayStation und Nintendo lag.

Und im Februar veröffentlichte Microsoft ein Xbox-Business-Update, das Berichte bestätigte, dass es plant, weitere First-Party-Spiele auf PlayStation und/oder Switch zu bringen – vorerst in Form von Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded.

via VGC, Bildmaterial: Xbox