Eines der berühmtesten Stücke aus Final Fantasy wurde eigentlich gar nicht dafür geschrieben

Jeder Final-Fantasy-Fan kennt dieses Stück und die meisten haben auch Jahre danach gleich die Melodie dazu im Ohr: „To Zanarkand“ aus Final Fantasy X. Ohne Zweifel ist es eine der berühmtesten Kompositionen der Reihe und eines der Meisterwerke des langjährigen Serienkomponisten Nobuo Uematsu. Aber er hat es gar nicht für Final Fantasy X geschrieben.

Das plauderte der Maestro jetzt in einem neuen Interview aus, das Aitai Kimochi übersetzt hat. „To Zanarkand war eigentlich nicht als Thema für Final Fantasy X gedacht“, gesteht Uematsu. „Es gab einen Flötenspieler in Frankreich, der mich ursprünglich gebeten hatte, ein Lied für ihn zu schreiben, das er während eines Konzerts spielen sollte.“

Er habe das beauftragte Stück geschrieben, aber fand es dann ein bisschen zu traurig für ein Konzert. „Also habe ich es erst einmal beiseite gelegt“, erinnert sich Nobuo Uematsu. Irgendwann saß er dann über der Musik zu Final Fantasy X – und geriet in Zeitnot. Die Produzenten hätten ihn bereits gedrängt.

„Da das Flötenstück also unbenutzt war, habe ich es ihnen einfach kleinlaut übergeben“, erinnert sich Uematsu. Sie hörten es sich an und sagten: „Ja, das ist genial!“, so Uematsu. Heute hat „To Zanarkand“ einen festen Platz in der Final-Fantasy-Geschichte. Welche Flötenstücke wohl noch in Uematsus Schublade schlummern?

To Zanarkand – auf der Flöte:

Bildmaterial: Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Square Enix