Dungeons and Dragons: Gefeiertes Tabletop-Spiel bekommt komplexes LEGO-Set spendiert

Dungeons and Dragons bekommt diesen Frühling ein neues LEGO-Set spendiert. Das neu vorgestellte Produkt, das anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des gefeierten Tabletop-Spiels gedacht ist, stammt aus der überaus erfolgreichen Crowdsourcing-Plattform von LEGO – LEGO Ideas.

Der neueste Ertrag der Plattform ist ein komplexes LEGO-Set mit „Dungeons and Dragons“-Thema, das von Lucas „BoltBuilds“ Bolt, einem 23-jährigen Niederländer und Ziegelbau-Enthusiasten, konzipiert wurde. Es wird bereits gelistet und ist demnächst im LEGO-Store* vorbestellbar.

Das Set soll als Mikrokosmos des kult-klassischen Tabletopspiels dienen, was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass es viele seiner charakteristischen Schauplätze und ikonischen Kreaturen enthält. Diese LEGO-Hommage an die „Dungeons and Dragons“-Reihe besteht aus insgesamt 3.745 Teilen und ist 37 x 30 x 48 cm groß.

Angesichts dieser Größe und Komplexität überrascht es nicht, dass das neu angekündigte Produkt mit der Kennzeichnung „18+“ versehen ist, was darauf hinweist, dass es speziell auf erwachsene BauherrInnen ausgerichtet ist.

Das allererste „LEGO Ideas“-Set, das auf Dungeons and Dragons basiert, soll am 4. April zum Preis von 359,99 Euro seinen Weg in die Regale finden. Wie üblich haben Mitglieder des kostenlosen „LEGO Insiders“-Programms ab dem 1. April die Möglichkeit, es einige Tage früher zu kaufen.

LEGO-Insider kommen außerdem in den Genuss eines besonderen Abenteuerbuchs, das Wizards of the Coast speziell für dieses Set entworfen hat, um einige denkwürdige „Dungeons and Dragons“-Kampagnen zu ermöglichen.

Die Broschüre mit dem Titel „Red Dragon’s Tale“ wird als kostenloser digitaler Download erhältlich sein. Der dänische Spielzeughersteller plant außerdem, eine Taschenbuchausgabe anzubieten, solange der Vorrat reicht, zum Preis von 2.700 Lego Insiders-Punkten.

