Diese neue Pyjama-Mode von Nintendo soll euer Herz höher schlagen lassen

Die japanische Modemarke GELATO PIQUE brachte bereits im Februar gemeinsam mit Nintendo neue Super-Mario-Klamotten auf den Markt. Nachdem zunächst der Verkauf in den Stores in New York erfolgt war, wirbt jetzt auch Nintendo Japan für die Kollektion, die um neue Teile ergänzt wird.

GELATO PIQUE ist bekannt für bequeme, aber sehr luxuriös anmutende Kleidung. „Luxury Loungewear“, so nennt man das in der Modewelt. Nintendo Japan hebt dabei insbesondere die neue Pyjama-ähnliche Mode hervor. Die Kollektion sei in zarten, frühlingshaften Pastelltönen gehalten, die das Herz höher schlagen lassen.

Farblich seien die 24 neuen Teile von den Figuren Peach, Daisy und Rosalina inspiriert. Deren Antlitz ist auch auf einigen Stücken zu finden. Neben neuen, bequemen Hosen, Shirt und Pullovern gibt es auch putzige Rüschenbeutelchen, kleine Tücher in Herzform und Haarspangen.

Die Einführung der Kollektion in Japan feiert man mit einem Pop-Up-Store im Gelato Pique Omotesando Hills Store in Tokyo vom 22. bis zum 24. März 2024. Der US-Store von GELATO PIQUE liefert auch international, hat allerdings die neue, hier vorgestellte Kollektion noch nicht im Sortiment.

Das Set aus dem gemütlichen Pullover und der kurzen Shorts für Damen kostet 14.960 Yen, umgerechnet etwa 92 Euro. Das kleine Rüschentäschlein kostet 4.950 Yen, etwa 30 Euro. Die Haarspange bekommt ihr schon für 3.190 Yen, das sind etwa 20 Euro.

Bildmaterial: Nintendo, GELATO PIQUE