Deutsche Verkaufscharts: Prinzessin Peach startet stärker als Dragon’s Dogma II und Rise of the Ronin

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts liegen vor – und Prinzessin Peach krönt sich zur Königin! Princess Peach: Showtime landet erwartungsgemäß auf Platz 1 der aktuellen Switch-Rankings, aber damit nicht genug. Es ist auch der bisher stärkste Launch eines Switch-Spiels hierzulande in diesem Jahr und der zweitbeste Start über alle Plattformen hinweg nach Final Fantasy VII Rebirth.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Peach auch stärker startete als Tekken 8 oder Suicide Squad. Auch stärker als Mario vs. Donkey Kong und natürlich Skull and Bones. Und auch stärker als Dragon’s Dogma II und Rise of the Ronin, die gemeinsam mit Princess Peach: Showtime in der vergangenen Woche erschienen sind. In den Switch-Charts verweist Peach Super Mario Bros. Wonder auf Rang 2.

Noch mehr Bewegung gibt es in der PS5-Hitliste. Exklusivspiel Rise of the Ronin schlägt hier Dragon’s Dogma II, welches allerdings mit der Standardversion (Platz 2) und der Lenticular-Edition (Platz 4) gleich doppelt in den Charts landet. GfK Entertainment erfasst jede Handelsversion einzeln. Kumuliert hätte es vielleicht auch für Rang 1 gereicht.

Alone in the Dark kann auf Rang 3 in der PS5-Hitliste nicht genug Angst und Schrecken verbreiten. South Park: Snow Day landet auf Rang 8. In den Xbox-Series-Charts gelingt Dragon’s Dogma II jedoch der Sprung auf Platz 1, hier verweist es Alone in the Dark auf den zweiten Platz.

