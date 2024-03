Der Miyazaki-Klassiker Lupin III: Das Schloss des Cagliostro läuft demnächst in deutschen Kinos

Wir hatten bereits im Februar berichtet: Der Miyazaki-Klassiker Lupin III: Das Schloss des Cagliostro wird noch einmal in deutschen Kinos ausgestrahlt. Erst vor wenigen Tagen sorgte der ganz aktuelle Film von Studio Ghibli und Hayao Miyazaki für Aufsehen, als er einen Oscar abräumte.

Pünktlich zum 45-jährigen Jubiläum des Streifens wird selbiger von Piece of Magic Entertainment in 4K ab dem 9. April 2024 bundesweit auf die ganz große Leinwand gebracht. Schaut euch dazu den neuen Trailer an!

Die Einführung zum Film: Lupin der Dritte, der den Zenit seiner Karriere als Meisterdieb bereits überschritten hat, ist bei seinem letzten großen Ding leer ausgegangen, denn die aus einem Casino erbeuteten Taschen voller Bargeld haben sich als Falschgeld erwiesen! Um sich zu rächen, begibt sich Lupin mit seinem Komplizen Jigen ins entlegene europäische Fürstentum Cagliostro. Aber nicht alles läuft nach Plan …

Schöne Sache. Auch schön: Das Filmposter zum Streifen. Und genau das könnt ihr gewinnen, wenn ihr bei Twitter unterwegs seid und Lust habt, bei @jpgames_de oder @nerdydeals247 vorbeizuschauen!

Der Trailer zu Lupin III:

Bildmaterial: Lupin III: Das Schloss des Cagliostro, Piece of Magic Entertainment; Original comic books created by Monkey Punch © Monkey Punch All rights reserved. © TMS All rights reserved.