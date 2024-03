Das preisgekrönte Tchia nimmt im Sommer auch noch Kurs auf Nintendo Switch

Das charmante Tchia hat weltweit über 1,4 Millionen Fans allein im Epic Games Store und auf PlayStation gefunden. PlayStation-Fans durften sich 2023 nachträglich über eine physische Veröffentlichung* (derzeit im Oster-Sale bei Amazon) freuen.

In dieser Woche schob man nun endlich die PC-Steam-Version nach. Das umfangreiche Update, welches Steam-Fans mit der Veröffentlichung zu Tchia erhalten, soll noch in diesem Monat auch seinen Weg auf PlayStation und in den Epic Games Store finden.

Das Update bietet neue Boni durch Outfits, neue kosmetische Items und neue Seelenmelodien für eure Ukulele. Apropos Wege finden: Im Sommer wird Tchia auch noch für Nintendo Switch erscheinen, wie Kepler Interactive und Awaceb bekannt geben.

Das Besondere an Protagonistin Tchia ist, dass sie von allen möglichen Objekten und Tieren Besitz ergreifen kann. So kann sie als Autoreifen über die Insel rollen oder als Krabbe ihren Weg durch die Sandstrände der Insel schlagen. Doch auch in Tchias Haut ist es möglich, die Insel durch klettern, schwimmen oder gleiten zu erkunden.

Bildmaterial: Tchia, Kepler Interactive, Awaceb