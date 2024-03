Blue Protocol: Neue Gacha-Events sollen für Stimmung zum Osterfest sorgen

Das hoffnungsvoll gestartete Blue Protocol von Bandai Namco Online ist schon seit einiger Zeit in Japan spielbar und wird von Amazon Games noch immer auf seinen Start im Westen vorbereitet.

Die Nachrichten, die uns aus Japan zum Spiel erreichen, machen allerdings nicht sehr zuversichtlich. Es gab erhebliche Fan-Kritik und Bandai Namco hat schon im letzten Geschäftsbericht mitgeteilt, dass der Titel hinter den Erwartungen liegt.

In diesem Licht steht nun, dass Bandai Namco neben einem neuen Spielmodus gleich zwei neue Gacha-Events implementiert. Zunächst zum neuen Modus. Der Sudden Death Battle ist ein PvE-Modus, in dem Spielende fünf Minuten gegen Horden von Monstern antreten und überleben müssen. Die beiden Gacha-Events sind laut Siliconera „Easter Gacha“ und „Faster Rabbit“. Dabei könnt ihr unterschiedliche Kostüme abstauben, die euch im Video unten vorgestellt werden.

Blue Protocol hat auch schon vorher auf Gacha-Elemente gesetzt, das gehört wesentlich zur Monetarisierung des Spiels, das ansonsten kostenlos spielbar ist. Die Gacha-Elemente schienen besonders zum japanischen Start auch nicht sonderlich gut ausbalanciert zu sein, es hagelte Beschwerden japanischer Fans.

Im Westen soll Blue Protocol in diesem Jahr an den Start gehen. „Wir arbeiten eng mit dem Team von Bandai zusammen und nutzen unsere Datenressourcen, um viel detailliertes Spielerfeedback zu erhalten“, erklärte Franchise-Lead Mike Zadorojny am Rande der Gamescom. „Wir wollen, was die Spieler wollen. Wir wollen, dass sich die Spieler bei der Veröffentlichung in das Spiel stürzen und es spielen wollen.“

Das Video zu den Gacha-Items:

Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco