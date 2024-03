Bandai Namco schenkt euch jetzt drei Steam-Spiele ihrer neuesten Rekruten

Bandai Namco hat drei neue Spiele via Steam veröffentlicht, die alle völlig kostenlos sind. Alle drei Spiele sind Teil des „2023 New Employee Training Project“ des Entwicklers, das er in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Phoenixx durchführt.

Die Spiele werden von Gyaar Studio entwickelt, einem Indie-Games-Label innerhalb von Bandai Namco, das aus neuen Mitarbeitenden des Unternehmens besteht.

Die Idee ist, dass neue „Rekruten“ durch die Entwicklung von Spielen in Gyaar die Förderung und Erfahrung erhalten, die sie benötigen, um sich auf die Arbeit an Bandai Namcos bekannteren Spielen vorzubereiten. Während die Spiele des letzten Jahres auch kostenfrei via Steam angeboten wurden, waren sie nur in Japan erhältlich. In diesem Jahr sind alle drei Spiele für SpielerInnen weltweit kostenlos verfügbar.

Nachfolgend die entsprechenden Titel:

NOTTOLOT – NOTTOLOT ist ein Roboter-Hacking-Actionspiel. Der Hauptcharakter Rolly nutzt seine „Hacking-Fähigkeit“, um Feinde zu kontrollieren und aus einer Roboterproduktionsfabrik zu fliehen.

Doronko Wanko – Doronko Wanko ist ein Doronko-Actionspiel. In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines süßen, unschuldigen Zwergspitz und macht das Zuhause eures Herrchens unordentlich und schmutzig.

Boomeroad – Boomeroad ist ein Action-Adventure, in dem SpielerInnen entlang von ihnen erstellten Bumerangschienen gleiten. Das Spiel spielt in einer antiken Ruine, die im Himmel schwebt, und SpielerInnen gleiten auf eigene Faust durch den weiten Himmel, während sie nach Artefakten suchen.

