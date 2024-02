Zelda schon vor dem Launch eine Million Mal raubkopiert – Nintendo geht gegen Emulator vor

Wie „Game File“-Schöpfer und Reporter Stephen Totilo berichtet, verklagt Nintendo die Verantwortlichen hinter Yuzu, dem verbreiteten „Nintendo Switch“-Emulator. Der Vorwurf: Die Software habe Menschen dabei geholfen, Nintendos Softwareverschlüsselung „unrechtmäßig zu umgehen“ und so Piraterie begünstigt.

Es wird außerdem behauptet, dass die Macher von Yuzu über eine gehackte Konsole auf „Nintendo Switch“-Titel zugegriffen und von jedem Kopien angefertigt haben, was den Vorwürfen auch einen DMCA-Verstoß und eine Urheberrechtsverletzung hinzufügt.

Nintendo geht nicht näher auf die betroffenen Spiele ein, aber ein Titel, der recht häufig in der Klage auftaucht, ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Unternehmen behauptet, dass Yuzu dafür verantwortlich sei, dass eine Million Exemplare des Titels vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels heruntergeladen wurden, und dass die Macher von Yuzu größtenteils für die in dieser Zeit online geteilten Spoiler verantwortlich seien.

Nintendo behauptet außerdem, dass sich Yuzus Patreon-Unterstützung im selben Zeitraum verdoppelt habe und dass die Entwickler des Emulators von der Piraterie profitiert hätten, auch wenn sie nicht direkt beteiligt seien. Nintendo erwartet Schadensersatz und die komplette Einstampfung von Yuzu.

Steam-Deck-Anekdote

Für mediales Aufsehen sorgte Yuzu zuletzt übrigens im Oktober 2022. Damals hatte Valve ein Werbevideo zum Steam Deck veröffentlicht, in dem ein Yuzu-Icon auf dem Bildschirm des Geräts prangte. Valve hatte das Video auffällig schnell entfernt und durch ein neues ersetzt, das kein Yuzu mehr zeigte.

via TheGamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Wind Waker, Nintendo