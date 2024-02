Xbox Game Pass im Februar weiterhin mit Tales of Arise und diesen weiteren Games

Was PlayStation Plus kann, kann der Xbox Game Pass schon lange, oder so? Nachdem Tales of Arise jedenfalls im Spielekatalog von PlayStation Plus an den Start gegangen ist, ergänzt es jetzt auch den Game Pass.

In der zweiten Februarhälfte gibt es darüber hinaus für alle neuen Football-Fans Madden NFL 24 sowie unter anderem Indivisible und Maneater. Und so liest sich das komplette Line-up, wenn nicht anders vermerkt für Cloud, Konsole und PC:

Jetzt verfügbar: Return to Grace

Jetzt verfügbar: Tales of Arise

22. Februar– Bluey: The Videogame

27. Februar – Madden NFL 24 (Cloud, EA Play)

27. Februar – Maneater

28. Februar – Indivisible

29. Februar – Space Engineers

5. März – Warhammer 40,000: Boltgun

Darüber hinaus erinnert Xbox gern daran, dass auch Diablo IV ab dem 28. März 2024 im Xbox Game Pass spielbar sein wird. Und: Soul Hackers 2 verlässt per 29. Februar den Game Pass, falls ihr hier noch durchstarten wollt.

Im Rahmen des „Xbox Business Update“ vor einigen Tagen hatten Phil Spencer und Co. erstmals seit langer Zeit auch eine konkrete Abonnentenzahl kommuniziert. Derzeit gibt es 34 Millionen Abonnentend es Xbox Game Pass.

Visualisiert sieht das restliche Februar-Line-up so aus:

via Xbox, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco