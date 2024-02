Sea of Thieves folgt den anderen drei Xbox-Games auf PlayStation 5

Ein wilder Tag war das gestern für Xbox-Fans. Nach den Gerüchten hatte man mit allen vier Spielen bereits gerechnet. Nach und nach bildete sich heraus: Hi-Fi Rush erscheint für PlayStation 5, Grounded und Pentiment neben Nintendo Switch auch für PS4 und PS5.

Sea of Thieves komplettierte das Quartett schließlich. In einem Beitrag im Xbox-Blog gab man die Veröffentlichung des Shared-World-Adventures für PlayStation 5 bekannt. Das Spiel wird am 30. April erscheinen und kann ab heute auf die Wunschliste gesetzt werden.

Kleiner Spaßfakt: Es ist das erste Spiel des legendären Entwicklerstudios Rare für PlayStation. Auf Xbox und PCs hat Sea of Thieves bereits eine Community von mehr als 35 Millionen Spielenden aufgebaut. Jetzt gibt es eine Cross-Play-Funktion mit PS5 und neue Piratenfreunde.

Xbox wird derweil nicht müde zu betonen, dass das alles ganz normale ist. „Diese Titel schließen sich Franchises wie Minecraft, Call of Duty, Overwatch und Diablo an – die bereits Fans auf mehreren Plattformen erreichen – und wir freuen uns darauf, dass noch mehr SpielerInnen diese Welten und Geschichten auf noch mehr Plattformen erleben können“, heißt es.

Und natürlich überliefert man auch nochmal die Botschaft, dass Xbox-Fans immer noch genug im Vorgarten haben. „Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und mehr“ erwartet diese noch in diesem Jahr „auf Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud Gaming und im Xbox Game Pass“.

Bildmaterial: Sea of Thieves, Microsoft, Xbox Game Studios, Rare