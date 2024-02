SaGa: Emerald Beyond stellt euch Details zu den 17 Welten und dem Kampfsystem vor

Square Enix hat „Let’s Play with the Developers!“ veröffentlicht, den ersten Teil einer Videoreihe, in der ihr gemeinsam mit den Entwicklern SaGa: Emerald Beyond spielt. Na ja, eigentlich schaut ihr ihnen dabei zu.

Im ersten Video führt uns Neil Broadley durch die Welt von SaGa: Emerald Beyond. Er ist Localization Director des Spiels und gibt einige interessante Einblicke in die 17 Welten des Spiels. Außerdem lernen wir das Kampfsystem kennen.

„Emerald Beyond“ soll eine diverse Bandbreite an Charakteren und Welten bieten. Je nachdem, mit welchen Charakteren ihr welche Welt besuchen, tun sich neue Storyzweige auf.

Einen der sechs Helden wählen Spielende zu Beginn aus. Begleitet werdet ihr von den geheimnisvollen Emerald Waves. Auch das Kampfsystem wird präsentiert. Die Pressemeldung verspricht: „Noch nie wurden Kämpfe in einem SaGa-Spiel so gut umgesetzt.“

SaGa Emerald Beyond erscheint digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PCs, iOS und Android. Auf eine Handelsversion müssen wir hierzulande also verzichten, aber vielleicht schafft Asien Abhilfe.

Play-Asia macht derzeit auf der Produktseite der physischen Switch-Version* aber noch keine konkreteren Angaben zu verfügbaren Texten. Bislang ist dort nur „Japanisch“ gelistet.

Das erste Let’s Play:

Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix