Pokémon: Von diesem Geister-Trio gibt nur 1.000 Stück – und das hat seinen Preis

Solltet ihr ein Fan von Geister-Pokémon sein, dürft ihr euch diese Figur nicht entgehen. Im Pokémon Center gibt es nun eine Statue mit Nebulak, Alpollo und Gengar, den Geister-Pokémon aus der ersten Generation.

Die Pokémon befinden sich auf einem Friedhof, der von lilafarbenen Flammen umgeben ist. Die Augen der Pokémon leuchten sogar mithilfe eines angeschlossenen USB-C-Kabels. Hergestellt wird die Figur von First 4 Figures.

Da die Statue hochwertig verarbeitet ist und es weltweit nur 1.000 Stück von ihr geben soll, ist der Preis entsprechend hoch. Im amerikanischen Shop kostet die Figur 399,99 US-Dollar, in Großbritannien werden 349 Pfund fällig. Die Figur ist hier allerdings schon ausverkauft.

Leider gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, an die Figur zu kommen. Die Pokémon Center liefern nämlich nur in den USA und Großbritannien. In Deutschland müsst ihr über andere Wege an die Figur kommen.

Bildmaterial: Pokémon-Figur, Pokémon Center