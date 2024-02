Pokémon Battle Scope: Diese KI soll eure Pokémon-Wettkämpfe in Zukunft analysieren können

The Pokémon Company hat kürzlich ihr Joint Venture mit dem japanischen KI-Entwickler HEROZ zur Entwicklung von Pokémon Battle Scope – kurz PBS – angekündigt. Die KI wird zum ersten Mal bei den „Pokémon Dragon King Championships 2024“ implementiert, die am 25. Februar stattfinden.

KI zur Interpretation von Pokémon-Kämpfen

Pokémon Battle Scope ist eine KI, die speziell für die Interpretation und Vorhersage von Pokémon-Kämpfen entwickelt wurde. Sie wurde auf der Grundlage einer Shogi-KI – japanisches Schach – von HEROZ entwickelt.

Die KI verarbeitet komplexe Informationen im Zusammenhang mit Pokémon-Kämpfen, wie z. B. Pokémon-Typen und -Attribute, Bewegungen, Gegenstände, Wetterbedingungen und Felder.

PBS wird offenbar in der Lage sein, den schnellen Ablauf von Pokémon-Kämpfen zu interpretieren sowie die nächsten Schritte der SpielerInnen und ihre jeweiligen Siegwahrscheinlichkeiten vorherzusagen. Ein

Beispiel-Screenshot der Benutzeroberfläche (allerdings mit „noch in Bearbeitung“ gekennzeichnet) zeigt den PBS am unteren Rand des Turnierbildschirms. Neben der Siegeswahrscheinlichkeit werden hier auch mögliche Züge der SpielerInnen angezeigt.

In der Pressemitteilung von The Pokémon Company heißt es, dass PBS den ZuschauerInnen ermöglichen werde, zu verstehen, was in einem Kampf vor sich geht, wenn sie sich weniger mit der Spielmechanik auskennen oder mitten im Kampf dem Stream beitreten.

PBS wird sein Debüt bei den „Pokémon Dragon King Championships 2024“ geben. Dieses wird am 25. Februar in Tokio stattfinden und live auf YouTube übertragen.

via Automaton Media, Bildmaterial: The Pokémon Company, HEROZ