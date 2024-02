Persona 5: The Phantom X soll auch seinen Weg in den Westen finden, behauptet Insider

Der treffsichere SEGA-Insider Midori hat in Aussicht gestellt, dass das aktuell noch als China-exklusiv geltende Mobile-Spin-Off Persona 5: The Phantom X seinen Weg in den Westen finden könnte.

In einem aktuellen Tweet erklärte Midori, dass Persona 5: The Phantom X einen geschlossenen Betatest erhalten und nicht nur in Japan, sondern auch in westlichen Regionen veröffentlicht wird.

Midori gab außerdem bekannt, dass eine englische Version von Persona 5: The Phantom Midori für den US-Markt in Arbeit sei, weitere Regionen sollen folgen. Diese Entwicklung soll „Schritt für Schritt voranschreiten“. Ein Veröffentlichungsfenster abseits der weiten Angabe „2024“ ist nicht festgelegt.

Midori gilt als verlässlicher Insider, der etwa die Existenz von Spielen wie Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica und dem kürzlich enthüllten Shin Megami Tensei 5: Vengeance vor deren offiziellen Ankündigungen bestätigte.

Zu den neueren Behauptungen von Midori im Zusammenhang mit dem Persona-Franchise gehören mögliche Remakes der ersten beiden Persona-Spiele und Persona 4, ein brandneuer Shin Megami Tensei-Titel und weitere Persona-Spin-offs.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio