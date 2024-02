No Man’s Sky liefert riesiges Omega-Update und ist jetzt kostenlos spielbar

Hello Games hat das Omega-Update zu No Man’s Sky veröffentlicht. Dieses Update erweitert das einst so kontrovers gestartete No Man’s Sky einmal mehr um unzählige neue Inhalte. Es gibt eine Komplettüberarbeitung der Expedition, neue Missionen und neue Piratenfrachter und vieles mehr.

Um auch einstige Zweifler zu überzeugen, veranstaltet Hello Games ein neues Free Weekend, an dem ihr die Omega Expedition kostenlos spielen könnt. Auf allen großen Plattformen geht das bis zum 19. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit.

Dass die Reise von Sean Murray und seinem Team mit No Man’s Sky auch nach all den Jahren noch nicht zu Ende ist, bewiesen Zahlen aus 2023. Im September, vermutlich auch dank Starfield, legte No Man’s Sky nach über 20 großen Inhalts-Updates den stärksten Monat seit Jahren hin.

Trotzdem kümmert man sich bei Hello Games inzwischen auch schon um das Nachfolgeprojekt. Bei The Game Awards 2023 präsentierte man Light No Fire – ein Spiel über Abenteuer, das Bauen, Überleben und gemeinsame Erkunden in einer offenen Welt auf der Erde. Das Spiel soll „eine wirklich offene Welt ohne Grenzen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß“ bieten. Oje, da sind sie wieder, die Superlative.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: No Man’s Sky, Bandai Namco, Hello Games