Nintendo: Neue astronomische Zahlen zu Hard- und Software und was sie bedeuten

Nintendo hat den aktuellen Quartalsbericht für den zurückliegenden Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 veröffentlicht und wie immer – seit der Switch zumindest – sind die Zahlen astronomisch.

Nintendo blickt auf nunmehr 139,36 Millionen verkaufte Switch-Geräte zurück. 6,9 Millionen davon entfallen auf das letzte Quartal. Es war das Weihnachtsquartal und Nintendo erzielte schon bessere Ergebnisse. Angesichts der nahenden Nachfolge-Konsole ist dieser Wert aber beachtlich.

Die Switch hat sich damit jetzt mehr als 10 Mal so oft verkauft wie die Wii U oder fast so häufig wie Game Boy (!) und Nintendo GameCube zusammen. Den Nintendo DS wird aber auch die Switch wohl nicht mehr knacken, der Handheld verharrt bei weltweit 154 Millionen verkauften Geräten. Oder doch?

Die Top 10 der meistverkauften Games

Wie immer gibt es auch eine aktualisierte Top 10 der meistverkauften Software. Mit 11,96 Millionen verkauften Einheiten im Launchquartal schafft es Super Mario Bros. Wonder nicht mal annähernd in die Top 10 – das sollte alles über diese Liste wissen lassen.

Mario Kart 8 Deluxe – 60,58 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 44,79 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 33,67 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 31,61 Millionen Super Mario Odyssey – 27,65 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 26,17 Millionen Pokémon Karmesin & Purpur – 24,36 Millionen Super Mario Party – 20,34 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 20,28 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,20 Millionen

Was diese Zahlen noch bedeuten

Pokémon Karmesin und Purpur stehen bei inzwischen 24,36 Millionen verkauften Einheiten. Damit kommt die aktuelle Generation zwar noch nicht an Schwert und Schild vorbei, aber an den Gesamtverkaufszahlen von Gold und Silber und ist damit die am drittbesten verkaufte Pokémon-Gen aller Zeiten. Nach 13 Monaten Verkaufsdauer. Schwer und Schild standen nach etwa gleicher Verkaufsdauer nur bei 20,35 Millionen.

Neben der Top 10 veröffentlichte Nintendo auch weitere Zahlen:

Luigi’s Mansion 3 – 13,98 Millionen

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 13,17 Millionen

Nintendo Switch Sports – 12,48 Millionen

Mario Party Superstars – 12,31 Millionen

Super Mario Bros. Wonder – 11,96 Millionen (neu)

Splatoon 3 – 11,71 Millionen

Pikmin 4 – 3,33 Millionen

Super Mario RPG – 3,14 Millionen (neu)

Super Mario Bros. Wonder startet mit fast 12 Millionen Einheiten. Auf der Nintendo Wii U wäre „Wonder“ damit (natürlich) auf einen Schlag der meistverkaufte Titel der Wii-U-Geschichte. Auf der Switch liegen die Dinge anders.

Neben den Zahlen zu Super Mario Bros. Wonder erreichen uns erstmals auch welche zu Super Mario RPG, das sich 3,14 Millionen Mal verkaufen konnte. Es ist schwer, diese Zahlen in direkte Vergleiche zu stellen. Das Original verkaufte sich auf dem SNES aber insgesamt nur 2,14 Millionen Mal.

Am ehesten taugt vielleicht ein Vergleich mit den 3D-Neuauflagen in Super Mario 3D All-Stars. Diese Sammlung hat sich in etwa einem halben Jahr weltweit 9 Millionen Mal verkauft. Metroid Prime Remastered kam auf 1,09 Millionen verkaufte Einheiten in seinem Launchquartal.

via Nintendo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft