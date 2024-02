Kojima bestätigt zu Death Stranding 2: On the Beach, was viele Fans nicht hören wollten

Mads Mikkelsen hat viele Fans, nicht erst seit Death Stranding. Sein Auftritt im Kojima-Game als Cliff Unger imponierte vielen Spielern. Nachdem Hideo Kojima bei der State of Play endlich Death Stranding 2: On the Beach umfangreich vorgestellt hatte, erreichten ihn und sein Team viele Anfragen zum berühmten Schauspieler.

„Wir haben viele begeisterte Nachrichten von Ihnen erhalten, in denen Sie sagten: ‚Ich möchte Cliff auch in DS2 sehen!‘. Mads erscheint jedoch nicht in Death Stranding 2: On the Beach“, stellt Hideo Kojima unmissverständlich klar.

Ein Fan bringt es auf den Punkt: „Kein Cliff in DS2, damit bin ich fein. Dass Mads nicht dabei ist, das macht mich nur traurig.“ Es geht also weniger um Cliff, als vielmehr um den Schauspieler. Dass Cliff nicht dabei ist, davon zeigen sich viele Fans auch wenig überrascht.

Denn wer Death Stranding gespielt hat, weiß, dass die Geschichte von Cliff gewissermaßen abgeschlossen ist. In Reaktion auf Kojimas Bekanntgabe bringen viele Fans deshalb jetzt Physint ins Spiel und hoffen, dass die Zusammenarbeit von Kojima und Mikkelsen im neuen Spionage-Thriller von Kojima fortgesetzt wird.

Death Stranding 2: On the Beach soll 2025 erscheinen.

