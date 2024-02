Kirby im Happy Meal: Rosa Knutschkugel kommt mit acht Plüschtierchen zu McDonald’s

Auch bei uns in Deutschland gibt es regelmäßig „Videospiele“ im McDonald’s Happy Meal. Während aktuell noch Sonic durch die Schnellrestaurants flitzt, erlebten wir in der Vergangenheit natürlich vor allem Super Mario und Pokémon.

Japan erlebt jetzt eine Kollaboration mit einer anderen Nintendo-Marke, die jedoch ebenso wie die kürzlichen Pokémon-Produkte eher Japan-exklusiv bleiben dürften. Es gibt Kirby im Happy Meal!

Ab dem 23. Februar 2024 wird es in den Filialen in Japan Kirby-Beteiligung im Happy Meal geben. Es wird acht Mini-Plüschtierchen geben, sieben davon sind unterschiedliche Kirby-Designs und einmal gibt es Waddle-Dee. Das ist doch mal ein tolles Spielzeug, das man auch super sammeln kann!

Plüschis in zwei Plüschi-Wellen

Die Plüschis gibt es in zwei Wellen. Die erste Welle schwappt vom 23. bis zum 29. Februar nach Japan und bringt neben dem normalen Kirby auch den schwebenden und winkenden Kirby sowie Waddle-Dee. Vom 1. bis zum 7. März 2024 gibt es dann den schlafenden Kirby, den gelben Kirby, den springenden Kirby und den pyramidenförmigen Kirby.

Ob diese Kollaboration auch außerhalb Japans an den Start geht, scheint sehr fraglich. Aktuell gibt es keine neuen Kirby-Videospiele oder ähnliches. Was in Japan kein Hinderungsgrund ist, scheint es in Europa und den USA durchaus zu sein.

Kirby im Happy Meal:

Bildmaterial: McDonald’s, Nintendo