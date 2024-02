Kingdom Come: Deliverance bläst zum Angriff auf die Switch und hat einen konkreten Termin

Es war der „Partner-Showcase“ von Nintendo heute nur eine Randerwähnung wert. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 15. März 2024 für Nintendo Switch. Ihr könnt euch das Spiel bei Amazon* schon vorbestellen.

Kingdom Come: Deliverance kommt in der Royal Edition auf die Switch, und zwar sowohl digital als auch physisch. Das Spiel beinhaltet dann alle DLCs: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman’s Lot.

Kingdom Come: Deliverance führt euch ins mittelalterliche Böhmen, eine Region voller Kultur, aber auch Zwietracht. Nach dem Tod von Kaiser Karl IV herrscht Chaos, Krieg und Korruption. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds.

Entwickelt wird die Umsetzung übrigens gemeinsam mit Saber Interactive. Die waren auch an den Switch-Umsetzungen von The Witcher 3, Call of Cthulhu und Vampyr beteiligt. Beteiligt ist auch Originalentwickler Warhorse Studios.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance, Prime Matter, Saber Interactive, Warhorse Studios