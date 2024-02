Karneval der Liebe: Pokémon GO feiert den Valentinstag mit schillernden Debüts

Mit dem Event „Karneval der Liebe“ läutet Niantic die Herzchensaison in Pokémon GO ein. Das Event beginnt am 13. Februar um 10 Uhr Ortszeit und dauert bis zum 15. Februar um 20 Uhr Ortszeit an. Fans können sich auf zahlreiche Event-exklusive Pokémon-Varianten freuen.

Das Schillernde Choreogel kommt zum ersten Mal zu Pokémon GO. Der bunte Piepmatz bietet verschiedene regionale Formen im Flamenco-Stil für Europa, den Nahen Osten und Afrika, den Hula-Stil auf dem amerikanischen Kontinent, den pazifischen, asiatischen und karibischen Inseln, sowie den Buyo-Stil für den asiatisch-pazifischen Raum.

Auch Flabébé-Varianten finden sich in den verschiedenen Regionen. Außerdem erscheinen Pokémon, wie Snubbull, Eneco, Liebiskus und weitere während des Events häufiger. Es warten obendrein neue Avatar-Artikel, Feldforschungsaufgaben und Sammler-Herausforderungen. Weitere Details findet ihr im GO-Blog.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic