High on Life: Exotischer Shooter erscheint nachträglich physisch für Xbox und PS5

Entwickler und Publisher Squanch Games haben nun bekannt gegeben, dass das exotische Sci-Fi-Ego-Shooter-Spektakel High on Life bald auch als physische Version für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll.

Der Herausgeber dieser physischen Version ist Limited Run Games, welcher schon seit Jahren für mal größere und mal weniger große physische Auflagen unterschiedlichster Titel bekannt ist.

High on Life erschien erstmals am 13. Dezember 2022 exklusiv für Xbox Series und PCs. Später am 23. Juli 2023 wurde dann noch eine Version für PS5 veröffentlicht. High on Life ist aktuell auch im Game Pass spielbar.

Fans physischer Versionen freuen sich

Neben einer Standard-Version, welche lediglich das Hauptspiel und den DLC „High on Knife“ enthält, soll es außerdem auch eine Collectors Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel selbst auch den Soundtrack, ein 48-seitiges Artbook, einen Mopley-Stressball, einen Knifey-Schlüsselanhänger, ein Sticker-Set, ein Poster und natürlich die schicke Sammlerbox.

Unklar ist, ob High on Life später und speziell in Europa auch im breiteren Handel verfügbar sein wird. Zuletzt hatte Limited Run Games einige Veröffentlichungen außerhalb der nummerierten Sammlerlinie, die auch anderweitig erhältlich waren. Auch High on Life ist „not a numbered release“, wie Limited Run Games betont.

Der Trailer zur physischen Version

via Gematsu, Bildmaterial: High on Life, Squanch Games, Limited Run Games