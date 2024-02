HBOs The Last of Us: Bill-Darsteller Nick Offerman findet klare Worte für homophobe Kritiker

Im Rahmen der Independent Spirit Awards 2024 hat Nick Offerman den Preis als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Überlebenskünstler Bill in HBOs The Last of Us gewonnen.

Während seiner Dankesrede zielte Offerman auf einige der giftigen Fans der Serie ab, die ihn nach der Erstausstrahlung der Episode „Long, Long Time“ mit homophoben Kommentaren überhäuften, weil darin eine homosexuelle Liebesgeschichte im Mittelpunkt stand.

„Vielen Dank. Ich bin erstaunt, zu dieser Kategorie zu gehören, das ist verrückt“, sagte Offerman, als er die Bühne betrat. „Vielen Dank an HBO für den Mut, an dieser wirklich unabhängigen Erzähltradition festzuhalten. Es sind mutige Geschichten, wenn homophober Hass auf mich zukommt und sagt: ‚Warum musstest du daraus eine Schwulengeschichte machen?‘, wir sagen: ‚Weil du solche Fragen stellst.‘ Es ist keine schwule Geschichte, sondern eine Liebesgeschichte, du Arschloch!“

Offermans Kommentar erntete großen Applaus vom Publikum der Spirit Awards. Sein Auftritt als Bill in The Last of Us brachte ihm Anfang des Jahres auch einen Emmy Award als bester Gastdarsteller in einer Dramaserie ein.

Offerman spielte an der Seite von Murray Bartlett in der Folge „Long, Long Time“, die eine Pause von der Haupthandlung von „The Last of Us“ einlegte, um die über 20 Jahre andauernde Liebesgeschichte zwischen zwei Männern ins Rampenlicht zu rücken, während die Welt um sie herum im Chaos versinkt. Die Folge erntete umfangreiche Lorbeeren von KritikerInnen. Homophobe schrieben es sich dennoch auf die Fahne, Kritik an der Serie zu hegen, weil sie eine homosexuelle Liebesbeziehung präsentierte.

Die Produktion der zweiten Staffel von „The Last of Us“ mit den Serienstars Pedro Pascal und Bella Ramsey hat übrigens begonnen. Zu den neuen DarstellerInnen der zweiten Staffel gehören Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse und Kaitlyn Dever als Abby.

via Variety, Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog