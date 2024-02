Granblue Fantasy Versus: Rising feiert 2B aus NieR: Automata im neuen Gameplay-Trailer

Mit einem neuen Gameplay-Trailer feiern Cygames und Arc System Works die morgige Einführung von 2B als neuer spielbarer Charakter in Granblue Fantasy Versus: Rising. 2B aus NieR: Automata wird als Teil des Character-Pass 1 hinzugefügt.

2B wird von ihren Synchronsprecherinnen Yui Ishikawa und Kira Buckland vertont und folgt auf den ersten DLC-Charakter Lucilius. Anschließend folgen Vane im April und Beatrix im Mai. Im August und Oktober gibt es dann noch zwei bisher unangekündigte Charaktere.

In unserem Test hatten wir kürzlich viel Lob für „Rising“ übrig: So schrieb Tim unter anderem: Granblue Fantasy Versus: Rising ist definitiv ein großes Update zum Versus-Erstling, denn allein spielerisch bietet Rising so viel mehr in den Kämpfen, was das Ganze um einiges dynamischer und somit besser macht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works