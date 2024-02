Good Smile veröffentlicht drei neue Figuren zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Good Smile Company hat drei neue Figuren zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorgestellt, die demnächst erhältlich sein werden.

Jede der drei Figuren befindet sich in einer anderen Phase der Entwicklung, weshalb einige eher, andere wiederum später erscheinen. Feste Termine gibt es bislang noch nicht.

Alle Figuren sind mit Gelenken versehen. Es gibt drei unterschiedliche Charaktere, die eine Figur erhalten: Link, Zelda und Ganondorf. Vor allem Ganondorf dürfte der Liebling der Fans sein.

Die Figur von Link wird aber wohl diejenige sein, die als Erstes erscheinen wird. Es gibt bereits ein Bild der Figur, die sie vollständig bemalt zeigt. Link trägt darauf seine blaue Tunika, das Masterschwert und das Hylia-Schild.

Ganondorf gibt es dagegen bislang nur als unbemalten Prototyp. Die Figur wird ein Schwert in der Hand haben und zeigt Ganondorf in einem Outfit, bei dem nackte Haut aufblitzt.

Die Figur zu Zelda liegt am weitesten entfernt. Von ihr gibt es bislang nur eine Konzeptzeichnung, die die Produktion bestätigt. Auf dieser trägt sie das Masterschwert in den Händen. Die finale Figur wird ähnlich aussehen.

